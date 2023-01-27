ضبط متهم بحيازته 13 كيلو جرام حشيش في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصةً حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية )، حال قيادته سيارة ربع نقل "ملكه" بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام) .

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (910,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.