اليوم السابع
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"ساب" السويدية: الجيش الفرنسى يطلب شراء مضادّات للدبابات

الجمعة، 27 يناير 2023 07:00 ص
"ساب" السويدية: الجيش الفرنسى يطلب شراء مضادّات للدبابات الجيش الفرنسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مجموعة الدفاع والطيران السويدية "ساب" تلقيها طلبا من الجيش الفرنسي لتزويده بأسلحة مضادة للدبابات من نوع "إيه تى 4"، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو.

وقالت "ساب" في بيان الخميس: "قدّمت المديرية العامة الفرنسية للتسليح هذه الطلبية في منتصف ديسمبر على أن تتسلّم باريس هذه الأسلحة خلال العام الجاري."

يُشار إلى أن "إيه تي 4" سلاح خفيف يُحمل على الكتف وهو غير مكلف، ويعتبر أحد أكثر الأسلحة التي تبيعها المجموعة السويدية للعديد من الجيوش الغربية، وأحد أكثر الأسلحة المضادّة للدبابات انتشاراً.

وبحسب "ساب"، يمكن استخدام هذا السلاح "ضد دبابات ومركبات قتالية ثقيلة"، وكذلك أيضا ضد "مبان وتحصينات أو لحماية منشآت".

الجدير بالذكر أنه تم استخدام الأسلحة المضادّة للدبّابات على نطاق واسع منذ بداية النزاع في أوكرانيا، وفي مقدّمة هذه الأسلحة صواريخ "إن لاو" المحمولة التي تصنّعها ساب أيضا، وصواريخ "جافلين" الأمريكية الصنع.

كما أن أسلحة "إيه تي 4" التي كانت في عداد الهبات السويدية لأوكرانيا، يستخدمها الجيش الفرنسي تحت اسم "صواريخ إن جى".


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