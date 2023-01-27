رويترز: نمو الاقتصاد المصري أسرع من التوقعات والدولار سينخفض في يونيو

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة.
وتأتي هذه التوقعات من الوكالة الامريكية عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، سعت بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة ، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0% الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك ، في السنوات الثلاث اللاحقة ، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و 5.3% و 5.4% ، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة: "على المدى المتوسط ، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي ، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2% و 6%"
كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري ، الذي يواجه صعوبات مقابل الدولار، سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو 2024
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة