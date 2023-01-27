اليوم السابع
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روسيا تطلب من سفير لاتفيا مغادرة البلاد خلال أسبوعين

الجمعة، 27 يناير 2023 07:36 م
روسيا تطلب من سفير لاتفيا مغادرة البلاد خلال أسبوعين لافروف
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أعربت عن احتجاجها للاتفيا، على خلفية تخفيض مستوى العلاقات الروسية - اللاتفية، وأمرت سفير لاتفيا ماريس ريكستنيس، بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين، بحسب سبوتنيك.
 
 وذكرت الوزارة، أنه في 27 يناير، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال سفير لاتفيا على خلفية قرار ريغا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية الروسية - اللاتفية.
 
وأضافت الوزارة: "أعرب الجانب الروسي عن احتجاجه الشديد، وتم التأكيد على رفض هذه الخطوة "قرار ريغا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية الروسية اللاتفية" بالإشارة إلى نوع من "التضامن" مع دول البلطيق الأخرى.
 
وأردف البيان: "التضامن" بينهم هو في شيء آخر، في "رهاب روسيا" والرغبة في الشروع في خطوات عدائية ضدها، وهو ما تشجع عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى غير الصديقة لنا".
 
وتابع البيان: "أبلغنا القائم بأعمال سفير لاتفيا، بما أنه تم اتخاذ قرار بعدم الانتظار حتى الموعد المحدد من قبل ريغا 24 فبراير حتى يكمل السفيران مهامهما، وصدرت تعليمات لسفير لاتفيا ريكستين بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين ".
 
في الوقت نفسه، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة لاتفيا.

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