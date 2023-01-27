رئيس القوات اللبنانية يبحث مع الاتحاد الأوروبى كيفية الخروج من الأزمة الراهنة

إيمان حنا

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، حيث تطرقا إلى مختلف التطورات الدولية والإقليمية والمستجدات المحلية، ولا سيما الأحداث القضائية الأخيرة الخاصة بملف انفجار مرفأ بيروت، وفق موقع "النشرة" اللبنانى.

وتم البحث في كيفية خروج لبنان من الأزمة الراهنة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المتدهور، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد .

وفى السياق نفسه، استقبل جعجع أيضًا القائم بأعمال سفارة دولة الكويت المستشار عبدالله سليمان الشاهين، حيث بحثا المستجدات السياسية والاقتصادية التى يشهدها لبنان في الوقت الراهن.

ومن جهة ثانية، كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد بحث مع عدد من السياسيين الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد خصوصا الاستحقاق الرئاسي، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات التى عقدها في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

واستقبل بري النائب فيصل كرامي الذي قال عقب اللقاء، إنه عرض على رئيس مجلس النواب الاتصالات والزيارات المتبادلة التي يقوم بها، مؤكدا أنه كان هناك تطابق بوجهات النظر بشأن ضرورة الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية.

كما استقبل بري عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والمعيشية واستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.

وبعد اللقاء تحدث أبو فاعور وقال إن بري يسعى إلى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين، مشيرا إلى ضرورة ابتداع أشكال للحوار توصل إلى نتيجة وذلك إذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا توافق عليها.