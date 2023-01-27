اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالشرقية.. استلام 4 وحدات طب الأسرة بالحسينية بعد إنهاء التطوير

الجمعة، 27 يناير 2023 05:57 م
حياة كريمة بالشرقية.. استلام 4 وحدات طب الأسرة بالحسينية بعد إنهاء التطوير وحدة طب الأسرة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن استلام وفرش 4 وحدات طب أسرة تابعة للإدارة الصحية بالحسينية، وهي "كمال عزب، عزبة المناجاة، بحر البقر 1، الشيخ بشير"، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وسبق أن تم الإنتهاء من استلام وتشغيل 4 منشآت أخرى بالحسينة تشمل "أم صوير، الإخيوة، شرارة، عليوة"، وذلك شهر يونيو الماضي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

 

 وأشار وكيل الوزارة إلى شمول عدد 24 منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بمنشأة الحسينبة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، يخضع 8 منشآت منها لأعمال رفع الكفاءة، و 15 منشآت للإنشاء الجديد، ومنشأة واحدة للتطوير الشامل.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والغير طبية بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومعالي محافظ الشرقية.

استلام الوحدات
استلام الوحدات

 

جانب من افتتاح الوحدة
جانب من افتتاح الوحدة

 

وحدة طب الأسرة
وحدة طب الأسرة

 


الشرقية

صحة الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

الحسينية



الموضوعات المتعلقة

"صحة الشرقية" تضبط مركز علاج طبيعي يديره فني تمريض بالزقازيق

الأحد، 15 يناير 2023 02:36 م

صحة الشرقية تقدم الرعاية الأولية لأكثر من 10 ملايين متردد على الوحدات الصحية

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:39 م

وكيل صحة الشرقية يزور طبيب أبو حماد المعتدى عليه ويوجه باتخاذ الإجراءات القانونية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:20 م

صحة الشرقية: 2.3 مليون مواطن يستفيدون من الخدمات الطبية بالحملات القومية

الأحد، 08 يناير 2023 12:21 م

صحة الشرقية: أكثر من 10 ملايين شخص يستفيدون من خدمات طبية بالمبادرات الرئاسية

الإثنين، 02 يناير 2023 10:54 ص

معامل صحة الشرقية تحصد المركز الثانى فى "الأمان البيولوجي" على مستوى الجمهورية.. مدير المعامل: دقة التحاليل والسرعة شعارنا.. وتؤكد: نوفر كل التحاليل بأسعار رسمية.. ورفع كفاءة العنصر البشرى ساعدنا على التطوير

الإثنين، 02 يناير 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة