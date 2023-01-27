حياة كريمة بالشرقية.. استلام 4 وحدات طب الأسرة بالحسينية بعد إنهاء التطوير

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن استلام وفرش 4 وحدات طب أسرة تابعة للإدارة الصحية بالحسينية، وهي "كمال عزب، عزبة المناجاة، بحر البقر 1، الشيخ بشير"، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وسبق أن تم الإنتهاء من استلام وتشغيل 4 منشآت أخرى بالحسينة تشمل "أم صوير، الإخيوة، شرارة، عليوة"، وذلك شهر يونيو الماضي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وأشار وكيل الوزارة إلى شمول عدد 24 منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بمنشأة الحسينبة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، يخضع 8 منشآت منها لأعمال رفع الكفاءة، و 15 منشآت للإنشاء الجديد، ومنشأة واحدة للتطوير الشامل.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والغير طبية بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومعالي محافظ الشرقية.



استلام الوحدات



جانب من افتتاح الوحدة