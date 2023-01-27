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حسن الخاتمة.. أهالى بنى حسن بالشرقية يشيعون جنازة إمام توفى قبل خطبة الجمعة

الجمعة، 27 يناير 2023 08:26 م
حسن الخاتمة.. أهالى بنى حسن بالشرقية يشيعون جنازة إمام توفى قبل خطبة الجمعة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل
الشرقية - إيمان مهنى

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شيع أهالى قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى موكب جنائزى مهيب، مساء اليوم جنازة إمام وخطيب مسجد القرية الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل، الذى توفى قبل أداء صلاة الجمعة اليوم.

أوفدت مديرية الأوقاف بالشرقية، وفدا من الأئمة للمشاركة فى جنازة الشيخ وتقديم واحب العزاء لأسرته.

اتشحت قرية بنى حسن بالحزن لوفاة الشيخ رمضان إمام وخطيب بالأوقاف، لدماثة خلقه، وأوضح الأهالى أن الشيخ رمضان وهو فى طريقه للمسجد لإلقاء خطة الجمعة وإمامه الصلاة، وقبل الوصول بأمتار قليلة سقط مغشيا عليه، وباستدعاء الطبيب تبين وفاته.

و يقول أحمد إسماعيل من أبناء القرية، أننا فى حالة صدمة وحزن لوفاة الشيخ ولكنه قضاء الله، لافتا إلى أن أسرة الراحل يتصفون بالسمعة الحسنة ولديه 4 أبناء وهم محمد طالب بالرقة الأولى كلية أصول دين. أحمد طالب بالصف الثالث الإعدادى، ومريم طالبة بالصف الأول الثانوى، وأروى طالبة بالصف الثالث الإعدادى.

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


الشرقيه

اخبار الشرقيه

بنى حسن

تشيع جثمان



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