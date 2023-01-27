ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم الحرس "أرماند باليلو" قوله إن حرس السواحل تلقى إشارة حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي أمس الخميس تفيد بأن سفينة الصيد الصينية تعرضت لأضرار في هيكلها مما أدى إلى جنوحها، مشيرا إلى أن الحرس بدأ في سحب السفينة حوالي الساعة 11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضاف باليلو أن السفينة في طريقها إلى ميناء تاكلوبان، مشيرا إلى أن جميع الصينيين الذين كانوا على متنها في حالة جيدة.

وأشار باليلو إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الصينيون الذين تم إنقاذهم يقومون بالصيد بطريقة غير مشروعة في المياه الفلبينية.