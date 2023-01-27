حبس مستريح مصر القديمة لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على - كريم صبحى

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

وكشفت الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الأشخاص - مستريح مصر القديمة- لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بالفحص تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم - محكوم عليه فى قضيتين بإجمالى مدة حبس 6 سنوات").. وتبين تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.