تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الرابع من عام 2023

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.4%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 898.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 849.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 789.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 767.9 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 691.6 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 577.6 مليون جنيه، 574.4 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.