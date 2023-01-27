تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى محافظة المنوفية..فيديو

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت "اليوم السابع"، خلال جولة فى إحدى الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ60 جنيها وكيلو البط البلدى 75جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 67 إلى 70جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ57جنيها، وجوز السمان بـ 40 جنيها، وكيلو الوز بـ 65 جنيها، والبانيه 130 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 6 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 7 إلى 8 جنيهات والكوسة 10 جنيهات إلى 11 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 7 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات، والرومى الصوب 2 إلى 3 جنيهات، والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 25 إلى 30 جنيها، والموز من 10الى 12 جنيها، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.