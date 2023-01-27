تزيين المبانى والطرق بأعلام الكويت استعدادًا للعيد الوطنى

إيمان حنا

أعدت بلدية الكويت خطة للاحتفال بالعيد الوطنى، وفي إطار التجهيزات والاستعدادات، تم رفع أعلام الدولة على عدد من المباني الرسمية والطرق الرئيسية فى الكويت بهذه المناسبة المقررة خلال شهر فبراير.وفق "الأنباء الكويتية".

وتم تشكيل ثلاثة فرق ميدانية للقيام برفع أعلام الدولة بمناسبة العيد الوطنى، في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية، حيث بدأت، أمس الخميس، في قصر بيان ومطار الكويت الدولي ثم اليوم الجمعة على طريق المطار والدائري الخامس وغدا السبت على الدائريين الأول والثاني ودوار الجهراء وساحة الصفاة والمباركية.

وستتواصل عملية رفع الأعلام يوم الأحد المقبل في نادي سباق الهجن، والاثنين في مباني المحافظات الست وشارع الغزالي، والثلاثاء بشارع تونس وبيروت، ويومي الأربعاء والخميس في شارع الخليج وشارع التعاون.

وسيكون الأول من فبراير المقبل الاحتفال الرسمي برفع علم الدولة في ساحة العلم، وستنتهي الفرق من رفع الاعلام يوم الجمعة 3 فبراير على جسور الدائري الرابع.