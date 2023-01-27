تاجر مخدرات يعترف بتحويل مسكنه لمصنع حشيش في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه في الصف، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش، أنه يصنع المخدر باستخدام بعض المواد، والأدوات داخل مسكنه، ويروجه بين عملائه في الجيزة.

أضاف المتهم أنه يستخدم مادة الكيتامين في تصنيع الحشيش، بعد خلطها ومواد أخرى مع الحشيش الخام، ثم يضعها داخل قوالب، ويغلفها عقب الانتهاء من عملية التصنيع، ويعدها للبيع.

واعترف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة) بتصنيع مخدر الحشيش بمسكنه والإتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بداخله على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع- مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش باستخدام المواد والأدوات المضبوطة بقصد الإتجار، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.