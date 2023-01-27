وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن أمس الخميس شهد دخول نحو 21 ألفا و700 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة نحو 18 ألفا و400 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين نحو 7.6 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.