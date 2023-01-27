بغداد: تعليق العمل القنصلى فى سفارة العراق بأوكرانيا نتيجة التصعيد العسكرى

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الخارجية العراقية تعليق العمل القنصلى لسفارتها في أوكرانيا على خلفية التصعيد العسكري هناك، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بيان الخارجية العراقية: "نعلن تعليقا مؤقّتا للعمل القنصلي لسفارة جمهوريّة العراق في أوكرانيا بسبب التصعيد العسكري الأخير هناك، هذه الخطوة تأتي للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية الكريمة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين، حيث تم البت في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تدل مجددا على عدم المسؤولية من جانب الغرب والرغبة في تصعيد النزاع.

وقالت: "تشهد نتائج هذا الاجتماع بشكل لا لبس فيه على السلوك اللامسؤول إطلاقا من جانب الغرب ورغبته في تأجيج النزاع.. لا يهمهم مصير أي كان على أراضي أوكرانيا. وبات واضحا الآن أنهم لا يهتمون كذلك بمصير أبناء جلدتهم، لأن الدبابات لا تسير ذاتيا".