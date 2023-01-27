بديل الخط الخامس للمترو.. محطات الأتوبيس الترددى تقترب من الافتتاح

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الاتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى، وهو خط بديل للخط الخامس للمترو، وكذلك بديل حضارى للميكروباص على الطريق الدائرى والمقرر تشغيله خلال العام الجارى، بعد تطوير الطريق الدائرى.

ويتم تنفيذ الأتوبيس الترددي BRT ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث تتواجد المحطات بوسط الطريق الدائرى ويربطها مع جانبى الطريق انفاق وكبارى مشاه لتسهيل وتأمين الركاب.

من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المشروع سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويعد وسيلة نقل جماعى صديق للبيئة ويساهم فى تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط و يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

ويتم تنفيذ 49 محطة، مرتبطة بأماكن خاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات.

ويربط الأتوبيس الترددى الطريق الدائرى بمحور المشير وكذلك يربط بينهنا وبين مونوريل العاصمة الإدارية حيث سيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.



الأتوبيس الترددى



جانب من المحطة