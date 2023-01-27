اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بديل الخط الخامس للمترو.. محطات الأتوبيس الترددى تقترب من الافتتاح

الجمعة، 27 يناير 2023 04:00 ص
بديل الخط الخامس للمترو.. محطات الأتوبيس الترددى تقترب من الافتتاح الأتوبيس الترددى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الاتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى، وهو خط بديل للخط الخامس للمترو، وكذلك بديل حضارى للميكروباص على الطريق الدائرى والمقرر تشغيله خلال العام الجارى، بعد تطوير الطريق الدائرى.

 

ويتم تنفيذ الأتوبيس الترددي BRT ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث تتواجد المحطات بوسط الطريق الدائرى ويربطها مع جانبى الطريق انفاق وكبارى مشاه لتسهيل وتأمين الركاب.

 

من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المشروع سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويعد وسيلة نقل جماعى صديق للبيئة ويساهم فى تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط و يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

ويتم تنفيذ 49 محطة، مرتبطة بأماكن خاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات.

 

ويربط الأتوبيس الترددى الطريق الدائرى بمحور المشير وكذلك يربط بينهنا وبين مونوريل العاصمة الإدارية حيث سيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

الأتوبيس الترددى
الأتوبيس الترددى

 

جانب من المحطة
جانب من المحطة

 

محطة السلام
محطة السلام

 

 


الدائرى

تطوير الدائري

مشروعات الطرق

الطرق

النقل



الموضوعات المتعلقة

الأتوبيس الترددى.. أحدث وسيلة نقل ستعمل فى أهم طريق بمصر بعد تطويره

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:00 ص

هل يُلغى الأتوبيس الترددى ركوب الميكروباص أعلى الدائرى؟.. المشروع يقضى على المواقف العشوائية للتحميل.. ويربط المسار المعزول للأتوبيس وسط الدائرى بمحطات تؤدى إلى ساحات انتظار ومواقف أسفل الطريق

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:00 ص

بعد شراء 100 حافلة.. شاهد الأتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الطريق الدائرى

السبت، 03 ديسمبر 2022 06:33 م

النقل توقع عقد توريد 100 أتوبيس ترددى لتشغيلها على الطريق الدائرى

السبت، 03 ديسمبر 2022 11:34 ص

كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الدائرى

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 01:00 ص

موعد تشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى.. إنفوجراف

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 02:00 ص

موعد تشغيل الأتوبيس الترددى على الدائرى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 12:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة