بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى27 يناير2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامهما في أنشطة الإنتاج الداجني، الأولى بمساحة 1119.5 فدان، والثانية 3580.1 فدان، كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 93 التي عقدت بتاريخ 16 يناير 2023، وذلك بعدد 28 موضوعاً، بالإضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 24 يناير 2022 لعدد 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2599 كنيسة ومبنى تابعاً، فضلاً عن الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، لتقديم خدمات بث البرامج التعليمية على التليفزيون المصري عن طريق القمر الصناعي المصري نايل سات، وإضافة خدمات جديدة ترتبط بتقديم البث بشكل متكامل يحقق النهوض بجودة المنتج التعليمي، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بشارع المنشية ببندر قوص بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح نادي قوص الرياضي، والمقام عليها ملعب ومبنى إدارى، بمساحة 8349 م2، وذلك في إطار دعم الدولة للنشاط الرياضي؛ كي يسهم في رعاية طاقات النشء والشباب، كما تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI"، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومدير صندوق تنمية الصادرات، ورئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير، فضلاً عن اجتماع لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ووكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، إلى جانب اجتماع لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التعاون الدولي، والمالية، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، والمدير القطري للبنك الدولي، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي، وكذلك اجتماع مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز مثل جهود الجهاز في المشاركة في تنفيذ المبادرات القومية مثل حياة كريمة، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما تضمنت الاجتماعات، وفقاً للتقرير اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة مثل الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وكذا آخر التطورات في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بجانب موقف المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ، فيما تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل الإجمالي إلى 2599 كنيسة ومبنى تابعاً، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، حيث أكد أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والنقل، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والثقافة، والسياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، وذلك بحضور وزيرى المالية، والنقل، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وشملت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الإسكندرية، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية/ ومستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، ومساعد وزير التنمية المحلية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس البورصة المصرية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ومدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل زيارة رئيس الجمهورية إلى الهند، والملف الاقتصادي، وتوفير السلع الرئيسية للمواطن بأسعار عادلة، بجانب اجتماع لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فضلا عن اجتماع لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بإرسال برقية تهنئة إلى وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، حيث قال: "يسرنى أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التى ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصرى العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى أداء الواجب الوطنى؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره"، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير، حيث أعرب عن تقديم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، داعياً المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لسيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها، كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة فلسطين، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، فيما شهد افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، بمشاركة وزيرة الثقافة، ووزيرة الثقافة الأردنية، ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أية تحديات تواجههم؛ وذلك بهدف وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.