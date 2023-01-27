اليوم السابع: الرئيس السيسى يزور أذربيجان لبحث تعزيز العلاقات

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يزور أذربيجان لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.. تثبيت تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. «ستاندرد آند بورز» تشيد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

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