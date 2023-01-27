المتهمان بسرقة محل ملابس في مصر الجديد يعترفان بتكوين تشكيل عصابي بأسلوب كسر الأقفال

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة محل ملابس في مصر الجديدة، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات التجارية، مستخدمين أجنة في كسر الأقفال.

أضافا أنهما تمكنا من سرقة محتويات محل ملابس بعد كسر أقفال الباب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل ) وبحوزتهما (عدد 2 حقيبة بداخلهما عدد 15 قطعة ملابس- شاشة كمبيوتر "مجهولين المصدر"- أجنة ومفك ومجموعة مفاتيح- جوارب وكمامات) .. وبمواجهتهما إعترفا بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.