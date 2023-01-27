القضاء الأمريكي يدين منفذ اعتداء باسم "داعش" في نيويورك عام 2017

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أدانت هيئة محلفين فدرالية في حي مانهاتن الأمريكي سيف الله سايبوف الأوزبكي الذي قتل ثمانية من راكبي الدراجات والمشاة دهسا باسم تنظيم "داعش" الإرهابي في نيويورك عام 2017 .

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم (الجمعة) أن هيئة المحلفين أدين على الأوزبكي (34 عاما) بـ 28 تهمة بينها ثمان تتعلق بـ"القتل بهدف الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة"، حسب المدعي الفيدرالي الأمريكي.

كان سايبوف قد انطلق في يوم عيد "هالوين" عام 2017 بشاحنة من فئة "بيك-آب" على طول نهر هدسون جنوبي حي مانهاتن ودهس عددا من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية، مما أسفر عن حصيلة تعد الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتعد محاكمة سايبوف هي الأولى من نوعها على المستوى الفيدرالي خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.