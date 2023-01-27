السيطرة على حريق داخل منزل فى المنيا دون إصابات بشرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخص إلي المستشفي المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقئ وإسهال، يورجح أنه يكون سببه تسمم غذائي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وقال مسؤول بفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة ، إنه جري نقل 18 شخصا مصابين بتسمم غذائي ظهرت أعراضه بالمغص المعوي، وجميهم من عزبة الشريف ببني مزار إلي المستشفي المركزي وهم: ناجي ناجح كامل 61 عاما، عنتر كامل أحمد 60 عاما، محمد عيد سامي 40 عاما، أحمد ربيع أحمد 32 عاما، محمد عوض عبد الفتاح 33 عاما، وليد ناجي نجاح 21 عاما، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عاما، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عاما، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزه 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عاما، عمر ناجي نجاح 21 عاما، روضه طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي.