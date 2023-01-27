السلطات الأمريكية تخترق موقع عصابة "هايف" وتحبط سرقة 130 مليون دولار

كتبت نهال أبو السعود

أعلنت السلطات الأمريكية انها استطاعت اختراق عصابة جرائم إلكترونية ونجحت في تخريب هجمات قرصنة على مدى أكثر من ستة أشهر، وفقا لشبكة ايه بي سي.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اخترق عصابة "هايف" لبرامج الفدية في أواخر يوليو 2022 وتمكن الضباط من تحذير ضحايا من هجمات وشيكة، كما أعطوا أكثر من 300 مفتاح فك تشفير لمن تعرضوا للاختراق، ما حمى لهم، حسب تقدير المسؤولين، أكثر من 130 مليون دولار.

تستخدم عصابات برامج الفدية برامج ضارة تقوم بتشفير ملفات الضحايا وجعلها غير قابلة للفتح ما لم يتم دفع فدية للحصول على مفتاح فك التشفير.

وتقدر الولايات المتحدة أن هايف وتابعين لها جمعوا أكثر من 100 مليون دولار من أكثر من 1500 ضحية، بما في ذلك مستشفيات ومناطق تعليمية وشركات مالية وبنية تحتية حيوية، في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وقالت الولايات المتحدة إنها أزالت مواقع هايف الإلكترونية وشبكات اتصالاتها، بالتعاون مع قوات شرطة وطنية أخرى بما في ذلك في ألمانيا وهولندا.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند: "الليلة الماضية، فككت وزارة العدل شبكة دولية لبرامج الفدية مسؤولة عن ابتزاز ومحاولة ابتزاز مئات الملايين من الدولارات من ضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا أو موناكو: "ببساطة، باستخدام وسائل قانونية، اخترقنا المخترقين"، وقالت وزارة العدل إنها ستلاحق من يقفون وراء هايف حتى يتم تقديمهم إلى العدالة.

ويأتي الإجراء الأخير في الوقت الذي تشير أبحاث إلى أن أرباح عصابات برامج الفدية شهدت انخفاضاً بنسبة 40 في المئة، مع رفض الضحايا الدفع في عام 2022.

وقال خبير الخدمات الإلكترونية الحكومية كيم وايلز "نتوقع أن تزداد مثل هذه المبادرات قوة بين القوى السيبرانية المتحالفة، لضمان حماية الحكومات والمنظمات والمواطنين بشكل أفضل".