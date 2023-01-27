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الرئيس السيسي يجتمع اليوم بكبار رموز الاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات بأذربيجان

الجمعة، 27 يناير 2023 03:37 م
الرئيس السيسي يجتمع اليوم بكبار رموز الاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات بأذربيجان وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى اذربيجان
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس اذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.
 
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس السيسي مساء اليوم بمقر إقامته بالعاصمة باكو بكبار رموز الاقتصاد ورجال الاعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، لبحث فرص الاستثمار فى مصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادى.
 
 
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وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى اذربيجان

 

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وصول الرئيس السيسى اذربيجان
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 


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زيارة الرئيس لأذربيجان



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