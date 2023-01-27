وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، "إن وزيرة الخارجية الألمانية قالت إن بلادها تقاتل مع دول أخرى ضد روسيا، في حين أن وزارتها لا تعتبر بلدها طرفا في الصراع.. مع الأخذ في الاعتبار هذه التصريحات المتناقضة، يجب على السفير الألماني في روسيا توضيحها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق إلى أن تقديم المساعدة إلى أوكرانيا لا يجعل برلين طرفا في الصراع في أوكرانيا.. هكذا علقت الخارجية الألمانية على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي قالت أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع "إننا نخوض حربا ضد روسيا".