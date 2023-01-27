الحماية المدنية تسيطر على حريق بأشجار نخيل دون إصابات فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان اليوم، من السيطرة على حريق نشب في زراعات أشجار نخيل بقرية أبوغلاب دائرة مركز أدفو شمال غرب محافظة أسوان.



كانت قد تلقت أجهزة الأمن بأسوان، إخطارًا، يفيد بنشوب حريق في أشجار نخيل بقرية أبو غلاب بمركز أدفو، وتم انتقال قوة من الحماية المدنية لمكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية ونجحت قوات الحماية المدنية، فى إخماد على الحريق ومنع امتداده، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاخطار النيابة المختصة لتولي التحقيقات.