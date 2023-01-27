"الجوازات السعودية": صدور 17 ألف قرار لمخالفى أنظمة الإقامة والعمل

إيمان حنا

أصدرت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، من خلال لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، 17.156 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وفق صحيفة عكاظ.

وأكدت الجوازات السعودية على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود .

وكانت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت مؤخرا في مناطق المملكة المختلفة كافة قد أسفرت عن ضبط 15305 مخالفين، منهم 8816 مخالفًا لنظام الإقامة، و3935 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2554 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة العربية السعودية 560 شخصًا، وتم ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 42569 وافداً مخالفًا، منهم 40614 رجلاً، و1955 امرأة.