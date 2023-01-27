استمرار توافد المواطنين على معرض "أهلا رمضان" داخل بازار بورسعيد الجديد

بورسعيد - محمد عزام

شهد معرض " أهلا رمضان " داخل بازار بورسعيد الجديد، والذي تنظمة الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الجمعة، توافد آلاف المواطنين، لاقتناء السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية ببورسعيد، تم افتتاح معرض أهلا رمضان داخل بازار بورسعيد الجديد.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يشهد توافد آلاف المواطنين يوميًا لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث يقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار.

وأوضح، أن المعرض يوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع مثل : اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأعلنت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، عن تواجد غرفة عمليات داخل معرض "أهلا رمضان" منذ افتتاحه بمقره الكائن في بازار بورسعيد الجديد، وجرى وضع أرقام غرفة العمليات المتواجدة داخل المعرض في جميع الأقسام لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه، بالإضافة إلى تواجد لجان داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.