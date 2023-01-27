وأوضح الاستطلاع وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن 78.5% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه يثقون في بوتين بزيادة 0.4% عن التصنيف السابق وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع وظيفته بنسبة 0.3% إلى 75.5%.

وتم إجراء الاستطلاع التابع لمركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا حيث شارك فيه 1600 شخص بالغ في الفترة ما بين 16 و 22 يناير الجاري.

وفيما يتعلق باداء الحكومة الروسية، قال 51.3% من المستطلعين إنهم يوافقون على عمل الحكومة الروسية فيما قال 62.4% إنه لايثقون في عمل رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين.

أما بالنسبة لقادة الأحزاب البرلمانية، فإن 32.2% ممن شملهم الاستطلاع يثقون بزعيم الحزب الشيوعي الروسي جينادي زيوجانوف وقال 9% إنهم يثقون برئيس حزب الشعب الجديد أليكسي نيتشايف و 16.5% من المشاركين في الاستطلاع يثقون بزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي.

وبلغ مستوى التأييد الشعبي لحزب روسيا الموحدة 38.7% وللحزب الشيوعي الروسي 11%، فيما شهد الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي نسبة تأييد بنحو 9.1%.