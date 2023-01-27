اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار بالقدس إلى 10 والمنفذ يدعى علقم خيرى.. صور

الجمعة، 27 يناير 2023 09:47 م
ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار بالقدس إلى 10 والمنفذ يدعى علقم خيرى.. صور حادث إطلاق النار
كتب محمد جمال

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أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، ارتفاع عدد ضحايا اطلاق النار بالقدس إلى 10 قتلى ، مؤكدة أن منفذ هجوم القدس يدعى علقم خيرى من مخيم شعفاط، حسبما نقلت شبكة العربية، وأشارت القناة إلى أن منفذ الهجوم حاول الهروب بسيارة بعد اطلاقه النار على مستوطنين فى كنيس شمالي القدس.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

علقم خيرى

وأبلغت نجمة داود الحمراء "أنه في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار على كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا.

وذكر الإعلام العبري أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.

مكان الحادث
مكان الحادث

 

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

 

الحادث
الحادث

 

ضحايا على الأرض
ضحايا على الأرض

 

حادث إطلاق النار
حادث إطلاق النار

 

صور الضحايا
صور الضحايا

 

مسدس المنفذ
مسدس المنفذ

 

تواج مكثف للشرطة الإسرائيلية
تواج مكثف للشرطة الإسرائيلية

 

عملية اطلاق النار
عملية اطلاق النار

اطلاق النار

القدس

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنة النبى يعقوب



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