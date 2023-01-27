إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا - سفاجا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "قنا- سفاجا" عند الكيلو 67، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "قنا- سفاجا" عند الكيلو 67، على ألفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة مريم كامل عطاالله، وإنجى منير نجيب، ومريم أمجد نجيب، وجورج أمجد نجيب، ومينا نجيب، وكرستين كيرلس، بكدمات، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 9373 ص أ ب على طريق قنا- سفاجا عند الكيلو 67.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



