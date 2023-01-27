إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

أصيب 5 أشخاص، بينهم حالة خطرة، إثر اصطدام دراجتين ناريتين كانوا يستقلونهما في زفة عُرس، على طريق منية النصر المطرية، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى منية النصر المركزي.

وتلقي أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، باصطدام دراجتين ناريتين على الطريق بين قريتي ميت الخولي مؤمن وميت حديد، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 شباب بينهم حالة خطرة، وذلك بعد تصادم دراجتين ناريتين كانوا يستقلونهما أثناء مشاركتهم في زفة عُرس.

وتم نقل المصابين لمستشفى منية النصر، وهم سعيد محمد إسلام 21 سنة، مقيم بميزانية ميت عاصم، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى، ومحمد أحمد عبدالرحيم 20 سنة، مقيم بالدراكسية التابعة لقرية الجنينة بمنية النصر، وعبدالحميد عزت عبدالحميد 25 سنة، مقيم بميزانية ميت عاصم، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد السيد يوسف 18 سنة، مقيم بميزانية ميت عاصم، بكسور متفرقة، وأنور رزق عطية 22 سنة، وحالته خطرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 386 لسنة 2023 إداري منية النصر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإزالة آثار الحادث من الطريق.