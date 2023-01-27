اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا تعتذر للاتحاد الإفريقى بعد تعليق غير لائق على زيارة لافروف لجنوب إفريقيا

الجمعة، 27 يناير 2023 03:00 ص
ألمانيا تعتذر للاتحاد الإفريقى بعد تعليق غير لائق على زيارة لافروف لجنوب إفريقيا مستشار ألمانيا أولاف شولتس
وكالات

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اعتذرت وزارة الخارجية الألمانية للسكرتير الصحفي للاتحاد الإفريقي، إيبى كالاندو، بعد تغريدة غير لائقة حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الألمانية رسالة على "تويتر" جاء فيها أن "الدبلوماسي الروسي لم يأت إلى القارة للاستمتاع بالنظر "للفهود" (التغريدة كانت مرفقة بصورة لهذا الحيوان)، وإنما للقول إن السلطات الأوكرانية تنوي "تدمير كل ما هو روسي".

في تعليقها على هجوم وزارة الخارجية الألمانية، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الإفريقي إن هذا يعتبر استهزاء بالمنطقة وبالسكان المحليين.

وسرعان ما أجابت برلين معتذرة "وجهة نظرك مقبولة، نآسف، ونؤكد تقديرنا لشركائنا الأفارقة".

وأضافت الخارجية الألمانية في ردها أن "الفهود" يقصد منها دبابات ليوبارد 2 الألمانية، التي تخطط برلين لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى لافروف محادثات مع قادة جنوب إفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا في إطار جولة تشمل عددا من الدول الإفريقية.


إيبى كالاندو

الاتحاد الافريقى

المانيا

روسيا

سيرجى لافروف

خارجية المانيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا



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