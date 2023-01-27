اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 02:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أحمد فهمى من المنيا يحصد المركز الثالث عالميا بمسابقة القرآن الكريم.. فيديو

الجمعة، 27 يناير 2023 02:00 ص
أحمد فهمى من المنيا يحصد المركز الثالث عالميا بمسابقة القرآن الكريم.. فيديو الشيخ أحمد محمد فهمى ابن محافظة المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا، مع الشيخ أحمد محمد فهمى ابن محافظة المنيا، والذى يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والذى تمكن خلال رحلة حفظه للقرآن الكريم الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتى تم تنظيمها فى دولة السعودية، حباه الله بصوت دافئ، وملكه كبيرة فى حفظ كتاب الله، وحفظه بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، وتتلميذ على يد كبار القراء فى القرآن منهم الشيخ حسن الإسناوى ابن قرية البهنسا بمركز بنى مزار. 

 

وقال الشيخ أحمد محمد فهمى: "بدأت حفظ القرآن الكريم فى عمر 10سنوات وكنت فى الصف الرابع الإبتدائى، وتمكنت من حفظه كاملا فى الصف الثالث الإعدادى، وساهمت نشأتى فى بيت يحب القرآن فى مواصلة حفظه وتعلمت القراءات العشر الصغرى والكبرى وتفوقت فيها والحمد لله". 

وأضاف أحمد قائلا: "خلال رحلة حفظى للقرآن أشتركت فى مسابقتين أحدهما المسابقه العالمية والتى أقيمت بالمملكة العربية السعودية وتمكنت من الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم، بعدها أشتركت فى مسابقه الملك عبد العزيز وحصلت على مركز متقدم أيضا من بين المميزين، وأيضا اشتركت فى مسابقة وزارة الاوقاف وحصلت على عمره وكنت فى سن مبكر جدا". 

وأشار أحمد قائلا: "بعد ذلك تقدمت لمعهد القراءات بالمنيا قمت بدراسة إجازة التجويد ثم عالية القراءات، وفى تلك الأثناء درست على يد المشايخ المجازين فى المنطقة، ومن بينهم الشيخ حسن الإسناوى ومكثت معه فترة طويلة ودرست على يديه القراءات العشر الصغرى والكبرى. "

وتابع قائلا: "التحقت بكلية القرآن الكريم فى طنطا وبعدها عملت مدرسا بإحدى الجامعات فى المملكة العربية السعودية، وهناك حظيت بمكانة كبيرة، وقبل تلك الفترة كنت أعمل محفظا للقرآن الكريم فى المعاهد الازهرية بمحافظة المنيا". 


القران الكريم

وزارة الاوقاف

مديرية الاوقاف

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تطلق مسابقة في حفظ القرآن لأبناء مطروح بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه

الأحد، 15 يناير 2023 03:52 م

حصاد مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر.. افتتاح مدرسة حفظ القرآن

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:18 م

صوت من الجنة.. "إسراء" طالبة بقنا تختم حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين في جلسة واحدة.. بدأت الحفظ بعمر 4 سنوات حتى حصلت على إجازة في القرآن.. ووالدها: أشعر بالفخر وألبستني تاج الوقار.. صور

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:00 م

شهد عبد الوهاب رابع الجمهورية فى المشروع الوطنى للقراءة : حفظ القرآن الكريم ودعم الوالدين سر توفيقى.. لخصت 30 كتابا ومصطفى محمود وإبراهيم الفقي المفضلان لدى.. ورئيس المنطقة الأزهرية يمنحها درع التفوق.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة