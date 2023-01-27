أحمد فهمى من المنيا يحصد المركز الثالث عالميا بمسابقة القرآن الكريم.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا، مع الشيخ أحمد محمد فهمى ابن محافظة المنيا، والذى يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والذى تمكن خلال رحلة حفظه للقرآن الكريم الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتى تم تنظيمها فى دولة السعودية، حباه الله بصوت دافئ، وملكه كبيرة فى حفظ كتاب الله، وحفظه بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، وتتلميذ على يد كبار القراء فى القرآن منهم الشيخ حسن الإسناوى ابن قرية البهنسا بمركز بنى مزار.

وقال الشيخ أحمد محمد فهمى: "بدأت حفظ القرآن الكريم فى عمر 10سنوات وكنت فى الصف الرابع الإبتدائى، وتمكنت من حفظه كاملا فى الصف الثالث الإعدادى، وساهمت نشأتى فى بيت يحب القرآن فى مواصلة حفظه وتعلمت القراءات العشر الصغرى والكبرى وتفوقت فيها والحمد لله".

وأضاف أحمد قائلا: "خلال رحلة حفظى للقرآن أشتركت فى مسابقتين أحدهما المسابقه العالمية والتى أقيمت بالمملكة العربية السعودية وتمكنت من الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم، بعدها أشتركت فى مسابقه الملك عبد العزيز وحصلت على مركز متقدم أيضا من بين المميزين، وأيضا اشتركت فى مسابقة وزارة الاوقاف وحصلت على عمره وكنت فى سن مبكر جدا".

وأشار أحمد قائلا: "بعد ذلك تقدمت لمعهد القراءات بالمنيا قمت بدراسة إجازة التجويد ثم عالية القراءات، وفى تلك الأثناء درست على يد المشايخ المجازين فى المنطقة، ومن بينهم الشيخ حسن الإسناوى ومكثت معه فترة طويلة ودرست على يديه القراءات العشر الصغرى والكبرى. "

وتابع قائلا: "التحقت بكلية القرآن الكريم فى طنطا وبعدها عملت مدرسا بإحدى الجامعات فى المملكة العربية السعودية، وهناك حظيت بمكانة كبيرة، وقبل تلك الفترة كنت أعمل محفظا للقرآن الكريم فى المعاهد الازهرية بمحافظة المنيا".