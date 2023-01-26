3 محطات وشبكات صرف صحى بسوهاج يحصلون على شهادة الإدارة الفنية للمرة الأولى

حصلت محطة رفع صرف صحى بنجا بمحافظة سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 12000 متر مكعب لكل يوم، وشبكة صرف صحى بنجا التى تبلغ طولها 21150 متر طولى، ومحطة رفع صرف صحى بنهو التى تبلغ طاقتها التصميمية 7608 متر مكعب لكل يوم وشبكة صرف صحى بنهو التى تبلغ طولها 27460 متر طولى، ومحطة رفع صرف صحى بني عمار التى تبلغ طاقتها التصميمية 3888 متر مكعب لكل يوم، وشبكة صرف صحى بني عمار التى تبلغ طولها 7200 متر طولي على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، وأضاف أنه تم تجديد الشهادة الدولية لمحطة معالجة صرف صحى طهطا للمرة الخامسة، ومحطة معالجة صرف صحى جرجا للمرة الرابعة، وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة، إلى أنه حصلت 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية، كما حصلت 4 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 133496 متر مكعب لكل يوم تمثل 53% من اجمالى مياه الصرف الصحى وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.