وكيل وزارة الصحة بالأقصر يكرم ممرضى الرعاية المركزة بمستشفى الحميات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، ممرضى الرعاية المركز بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمنطقة الحبيل، حيث أنه أثناء زيارته للمستشفى قام بالمرور على قسم الرعاية المركزة حيث وجد الالتزام والمهنية والعمل الإحترافى الذى إنعكاس على الأداء بالقسم.

وخلال زيارته لقسم الرعاية المركزة، قام الدكتور طاهر أيوب وكيل صحة الأقصر، بتقديم شهادات شكر وتقدير للمرضين بالقسم، كما قدم الشكر لرئاسة التمريض وقسم التمريض بالمستشفى على مهنيتهم وأخلاقهم، وكذلك قدم الشكر لإدارة المستشفى تحت قيادة الدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى، وذلك لما تشهده المستشفى من تطوير يوما بعد يوم.

فيما شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، ختام فعاليات التدريب على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكى بمستشفيات الحميات، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان، حيث قام الدكتور أحمد مهدى مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، فى اليوم الأول بإلقاء محاضرتين الأولى عن الالتهاب السحائى والثانية عن التيتانوس.

وتم تنظيم فعاليات اليوم الختامى للتدريب بحضور الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، وقيادات الإدارة الصحية بالأقصر، وجميع أطباء وممرضى والفريق الطبى بمستشفى الحميات، بالإضافة للعديد من أعضاء الفريق الطبى بالمحافظة.

وقام الدكتور أحمد مهدى مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، بإلقاء محاضرتين عن الملاريا وبرتوكول العلاج، وعن الأكسجين وطرق قياس والتعامل مع الحالات، بالإضافة للعديد من المحاضرين الآخرين الذين تناولوا مواضيع هامة بالنسبة لمستشفى الحميات فى إطار رفع كفاءة الفريق الطبي.

وعبر الدكتور أحمد المهدى عن سعادته البالغة بالتواجد بمدينة الأقصر وفى مستشفى الحميات، ووجه شكره الكبير للدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات، كما وجه الشكر للأطباء والفريق الطبى على الاهتمام والحضور المكثف، موضحًا أنه بالرغم من تقديم الخدمات الطبية فى أماكن عديدة إلا أنه وحتى اليوم، تنفرد مستشفى الحميات بعلاج حالات معينة وفريدة وهى المكان الأنسب لعلاج حالات (الالتهاب السحائى - التيتانوس - الملاريا - بالإضافة للكوفيد 19).



تكريم ممرضى الرعاية المركزة بمستشفى الحميات



فعاليات تكريم ممرضى الرعاية المركزة بمستشفى الحميات



وكيل وزارة الصحة بالأقصر يكرم ممرضى الرعاية بمستشفى الحميات



