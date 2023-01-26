وزير دفاع إيطاليا ينفى وجود صراع مع روسيا.. ويؤكد: لم نزل أصدقاء مع الروس

فاطمة شوقى

صرّح وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الخميس، أن بلاده سوف ترسل لأوكرانيا أسلحة دفاعية فقط للدفاع عن نفسها، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال كروزيتو، فى تصريحات تلفزيونية، "كانت هناك هجمات صاروخية تمطر على أوكرانيا، ليس فقط على القوات ولكن فى الغالب على الأهداف المدنية والبنية التحتية. لقد جعلنا أنفسنا جاهزين لتقديم أسلحة لن تهاجم الروس ولكنها ستدافع عن الأوكرانيين من الهجمات الصاروخية، أنه شيء يصعب انتقاده".

وأشاركروزيتو إلى أن "هذا المرسوم، بخلاف الخمسة الآخرين، هو الوحيد الذى يحمل أسلحة دفاعية. حتى مع وجود معايير سلمية تمامًا، فهو مرسوم لا رجعة فيه".

وأكد كروزيتو أنه "لا يوجد صراع بين الإيطاليين والروس"، موضحا أن "الإيطاليين ما زالوا أصدقاء مع الروس، والمعارضة الموجودة الآن هى لقرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا. آمل أن تستمر العلاقات كما كانت من قبل".

وكان مجلس النواب الإيطالى قد وافق، أمس الأربعاء، على مرسوم يمدد شحن الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.