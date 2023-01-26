جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصحة لدولة النيجر إيدي إلياسو مايناسارا، بحسب بيان صدر الأربعاء عن وزارة الصحة التونسية.

كما قدّم الوزير التونسي لنظيره النّيجري لمحة عن أهمّ الاستراتيجيّات الوطنيّة لمشروع تصنيع اللّقاحات وتحسين جودة الخدمات الصحّية والتحكّم في التقنيات الطبّية والجراحيّة المتطوّرة.

ومن جهته، عبّر وزير الصحّة لدولة النيجر عن إعجابه بالإنجازات الطبّية التّونسيّة.. مؤكّدا أنّ تونس تبقى هي الوجهة الأولى لمرضى النّيجر، موضحا أنّ التّعاون القائم بين الجانبين سيتواصل للاستفادة من التّجربة التّونسيّة خاصّة في قطاعات تصنيع الأدوية وطبّ وجراحة القلب والشرايين ورقمنة الصحّة.

وقام الوزيران بزيارة إلى مركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة للاطلاع على التجربة التونسية.