

ومن المتوقع أن يناقش "بارك" و"بلينكن" زيارة الرئيس "يون سيوك-يول" المحتملة إلى الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تتم في وقت مبكر من النصف الأول من العام.



ومن المرجح أن يناقش الجانبان تدابير لتعزيز الردع الموسع لواشنطن للرد على تهديدات كوريا الشمالية، وكذلك القضايا الثنائية المتعلقة بقانون خفض التضخم الأمريكي.



كما يدرس "بارك" حضور مؤتمر "ميونخ" للأمن المقرر عقده في ألمانيا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير. ومن المتوقع أن يركز المؤتمر هذا العام على الحرب الروسية الأوكرانية.