وقال "تاياني" - في جلسة استماع مشتركة أمام لجان الشئون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين حول الوضع في غرب البلقان، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) -: "إذا قمنا بحملة مهمة (كأوروبيين)، يمكن لصربيا أن تختار في النهاية أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي كبديل للتحالف مع الاتحاد الروسي"، مشددا على أن "الأمر يعتمد علينا كثيرًا".



وأضاف "علينا أن نجعل صربيا تشعر بأنها جزء من رؤية، لأنه من الواضح أننا إذا لم نفعل ذلك، فستنظر بلجراد إلى واقع بديل عن واقعنا"، معربا عن الأمل بألا تتبنى صربيا موقفا مؤيدا للغاية لروسيا.



وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أكد، في وقت سابق اليوم، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل بين صربيا وكوسوفو، مشيرا إلى أن بلاده في مقدمة الدول لصنع السلام بين بلجراد وبريشتينا.