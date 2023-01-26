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وزير الخارجية الأسبق: مصر والهند يضعان أسس جديدة لعلاقات دولية أكثر نضجا

الخميس، 26 يناير 2023 06:00 م
وزير الخارجية الأسبق: مصر والهند يضعان أسس جديدة لعلاقات دولية أكثر نضجا السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق
محمد شعلان

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أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر والهند يضعان الآن أسس جديدة لعلاقات دولية أكثر نضجا، بعيدة عن تنافس الدول الكبرى الثلاثة أمريكا وروسيا والصين.
 
وأضاف السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية ديان عصمت، على قناة dmc، أن مصر والهند قادران على توحيد جهودهما لوضع رؤى مشتركة مبنية على أساس السلام والاستقرار والتنمية، للوصول إلى أقصى درجة من الاستفادة التي يسودها السلام وتنمية البلدين والتبادل التجاري والسياحة.
 
وتابع: "أرى أنه في رصيد كبير من العلاقات القوية بين البلدين يمكن البناء عليه في نموذج جديد يتوافق مع العالم الآن، والنموذج المصري الهندي سيتطور بشكل يتلاءم مع التحديات في العالم، وكل الأفكار الآن عابرة للحدود".
 
وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند ستكون نقطة تحول في العلاقات وسيكون لها انعكاس على المستوى الدولي ونموذج جديد قد يتم توسيعه ويكون فيه دول أخرى مستقبلا.

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برنامج اليوم



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