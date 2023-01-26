نقيب التمريض: وزير الصحة وجه بإعداد مقترحات لتطوير المناهج التعليمية

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر الطلابى الأول لمعهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية للكهرباء، والذى انطلق بعنوان "براعم معهد القمة لمواكبة الاتجاهات الحديثة لتعليم التمريض"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية، وبرعاية المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.

عُقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء والعضو المنتدب، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشورى، وبحضور الدكتور أحمد شاهين عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتور حسام حسنى الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية "الزمالة المصرية"، الدكتورة سحر فرج مديرة مركز الأميرة فاطمة، وجيهان فؤاد مدير معهد القمة للتمريض، والدكتور عبد اللطيف محمد مدير المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للكهرباء.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اصدر تعليمات لتطوير منظومة التعليم الفني بمصر ووجه بإعداد مقترحات لتطوير المناهج التعليمية، مؤكده على حرصه علي تخريج ممرضات قادرات علي العمل بسوق العمل القومي والاقليمي والدولي، حيث اكد علي ضرورة إتقان طالبه التمريض اللغه الانجليزية لتاهليهم في العمل بسوق العمل والقدرة علي المنافسه دوليا.

وقدمت نقيب التمريض خلال المؤتمر، عرضًا تفصيلاً عن المعهد الذى يهدف لتخريج جيلا من الممرضات يكون متميز خلقيًا وعلميًا، مؤكدة على أهمية دور التمريض فى اى مؤسسة علاجية، حيث أن أطقم التمريض لم تدخر جهداً لتحقيق هذا الهدف السامى.

وأشارت إلى أن معهد القمة للتمريض استقبل اول دفعة فى سبتمبر 2021م، مؤكدة على حرصها الكامل على تقديم الدعم والتوجيه للقائمين على المعهد لتحقيق الهدف المرجو من إنشاءه.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد إسماعيل، على ايمانه الشديد بأهمية دور التمريض فى المؤسسات العلاجية، والمنبثق من كونه طبيب جراح، مؤكدًا على الدور الفعال الذي يقوم به التمريض، حيث أن انجاح اي منظومة علاجية يعتمد وبشكل أساسى على أطقم التمريض ومن هذا الايمان كانت فكرة انشاء هذا المعهد، واختتم كلمته بالتعبير عن مدى سعادته وفخره بأن يرى الحلم قد أصبح حقيقة.

وبدوره أشاد الدكتور إيهاب كامل مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، بدور التمريض بمصر، كما أكد الدكتور حسام حسني امين عام التخصصات الصحية على الدور الحيوي لأفراد هيئه التمريض وما يقدموه من جهد للارتقاء بالمنظومة الصحية واهمية التعليم المستمر، معلنًا عن اطلاق اول زمالة مصريه للقبالة بمصر، مؤكدًا أن وزير الصحة والسكان اعطي اهتمام كامل بتطوير منظومة التمريض بمصر

ومن جانبها تقدمت جيهان فؤاد مديرة المعهد بالشكر للدكتور محمد إسماعيل والدكتورة كوثر محمود لكل الدعم الذي قدموه للمعهد منذ نشأته، كما تقدمت بالشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم المؤتمر من أعضاء هيئة تدريس بالمعهد والطالبات، مؤكدة أن اخلاصهم وتفانيهم في العمل هو حجر الأساس لإنجاح هذا المؤتمر الموجودين مزيدا من النجاح والتوفيق.

كما أشادت الدكتورة سحر فرج مديرة مركز الأميرة فاطمة بالعباسية، بدور النقابة العامة للتمريض والنقيب العام فى تدريب أطقم التمريض للإرتقاء بمنظومة التمريض فى الجمهورية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وخلال فعاليات المؤتمر، قام كلا من الدكتور محمد إسماعيل والدكتورة كوثر محمود بتكريم القائمين على المؤتمر وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن المؤتمر تضمن محاضرات علمية قام بتقديمها أعضاء هيئة التدريس في المعهد ومنها؛ محاضرة عن التحديات التعليمية والاجتماعية التي تواجه الطلبة أثناء العملية التعليمية، ومحاضرة الجودة في مجال تعليم التمريض، مواصفات المعلم الناجح.

وشهد المؤتمر تقديم أبحاث لطالبات المعهد والتى تضمنت؛ بحث عن تأثير التغيرات المناخية على الصحة، بحث عن أمراض القلب، كما تضمن المؤتمر مشاركات إبداعية للطالبات على مستويات مختلفة تمثلت فى معرض النشاط العلمي والذي احتوى على مجموعة مختارة من المجسمات واللوحات التوضيحية التي تجسد شرح للمناهج الخاصة لطالبات التمريض.

وشاركت الطالبات بإجراء مناظرات باللغة الانجليزية وكذلك التحدث عن شخصيات ملهمة في تاريخ التمريض باللغة العربية والانجليزية، بالإضافة إلى تقديم عرض مواهب من حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني والوطني والقاء الشعر، ومن ضمن الفقرات المقدمة في هذا المؤتمر عرض نتائج استطلاع الرأى عن العملية التعليمية لطالبات، معهد القمة والتي سوف يتم بحثها وتبني المقترحات المقدمة فيها من الطالبات لتطوير العملية التعليمية.

يذكر إنه شارك فى المؤتمر؛ الدكتورة غادة ماهر رئيس قطاع الجيزة، طارق حافظ مدير الاقسام الداخلية، الدكتور خالد حسن مدير مكتب المتابعة لمدير عام المستشفي، الدكتور محمد زكريا مدير عام المستشفى، الدكتور رضا سمك مدير المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة، مني رجب مدير إدارة التمريض، انصاف علي رئيسة قسم التدريب، الدكتورة أمنيه كامل مدير الوقائي، الدكتور احمد صادق مدير التدريب، وبحضور مديرات التعليم الفني علي مستوي وزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين من الشركة القابضة للكهرباء وهم محمد ابو المعاطي، الدكتور عبدالطيف الجيار، والدكتور ممدوح محمد.



المؤتمر الطلابى



جانب من الحضور فى المؤتمر الطلابى