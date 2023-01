نشأة علم المصريات واكتشاف مقبرة توت ضمن أفضل الحملات الإعلانية فى 2022

اختار Ads of the World، الموقع العالمي المتخصص في تسليط الضوء علي أفضل الحملات الترويجية والأفكار الإبداعية في مجال الدعاية والإعلان، الحملتين الدوليتين ” 200 Years of Egyptology“ (”200 عام على نشأة علم المصريات) و ” 100 Years of King Tut“ (100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون )، والتي أطلقتهما وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن أفضل الحملات التي تم إطلاقها خلال عام 2022.