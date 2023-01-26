نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يجرى العمل على تنفيذ 3489 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا.



جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديرى الهيئات والشركات، ممثلى جهاز التعمير، مهندسى دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.



طالب نائب المحافظ، مهندسى دار الهندسة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نسب الإنجاز الاسبوعية وإرساله إلى الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، لاستعراض معدلات التنفيذ خلال الاجتماع الدورى، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتى ستغير وجه الريف المصري.



وأشار نائب المحافظ، إلى ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى العمل بها بالمراكز المستهدفة، مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبين الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، وبإشراف مهندسى دار الهندسة لارتفاع نسب الإنجاز.



أكد نائب المحافظ، أنه يجرى تنظيم جولات ميدانية أسبوعية للمرور على المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة، لمطابقة نسب التنفيذ على أرض الواقع، بهدف التأكد من انتظام سير الأعمال وان المشروعات تسير وفقا للخطة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والكفاءة.