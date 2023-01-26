نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية الطب البيطرى.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية الطب البيطرى بمشتهر، رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان وانتظام سير الامتحانات داخل القاعات والمدرجات، كما استمع لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات.

وأشاد الدكتور تامر سمير، بإدارة الكلية ورؤساء وأعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تحقيق الانضباط والانتظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس جامعة بنها، فى اجتماعه مساء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، الخطط الاستراتيجية والبحثية الجديدة للجامعة 2023 – 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعه بنها، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة تعد وثيقة حية تجسد رؤية الجامعة لسنوات قادمة وثمرة اجتماعات ومشاورات مكثفة تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمجتمع المحيط، حيث تشكل خارطة طريق مستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التى تتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الخطة البحثية الجديدة للجامعة أيضا 2023 - 2030 جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخدمة ودعم المشروعات القومية، مؤكدًا أن جامعة بنها تسعى دائما لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر فى تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.



متابعة سير الامتحانات ببيطري بنها