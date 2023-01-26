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موسكو تسجل أعلى نسبة زواج منذ حوالى 100 عام

الخميس، 26 يناير 2023 07:23 م
موسكو تسجل أعلى نسبة زواج منذ حوالى 100 عام روسيا
كتب محمد جمال

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دوّنت دوائر السجل المدنى فى العاصمة الروسية العام الماضى رقما قياسيا فى عقود الزواج، كان الأول من نوعه منذ سنة 1918، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت وسائل الإعلام عن نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناتساسيا راكوفا قولها: "عدد الزيجات آخذ في الازدياد منذ عام 2022 وسجّلنا العدد الأكبر للزيجات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وقد تزوّج 100613 عريسا وعروسة في العاصمة، في أكبر معدّل بتاريخ الأحوال المدنية منذ عام 1918".

يشار إلى أن برج OKO أصبح عام 2022 أكثر أماكن الزفاف شعبية، حيث تزوج عنده أكثر من 1500 من العرسان.

وأقام أكثر من 1300 من العرسان زفافهم في كنيسة "ماترونا" بموسكو، فيما تزوج حوالي 1000 منهم في فندق Danilovsky Park Hotel وأماكن شهيرة أخرى.


روسيا

الزواج

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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