موسكو تسجل أعلى نسبة زواج منذ حوالى 100 عام

كتب محمد جمال

دوّنت دوائر السجل المدنى فى العاصمة الروسية العام الماضى رقما قياسيا فى عقود الزواج، كان الأول من نوعه منذ سنة 1918، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت وسائل الإعلام عن نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناتساسيا راكوفا قولها: "عدد الزيجات آخذ في الازدياد منذ عام 2022 وسجّلنا العدد الأكبر للزيجات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وقد تزوّج 100613 عريسا وعروسة في العاصمة، في أكبر معدّل بتاريخ الأحوال المدنية منذ عام 1918".

يشار إلى أن برج OKO أصبح عام 2022 أكثر أماكن الزفاف شعبية، حيث تزوج عنده أكثر من 1500 من العرسان.

وأقام أكثر من 1300 من العرسان زفافهم في كنيسة "ماترونا" بموسكو، فيما تزوج حوالي 1000 منهم في فندق Danilovsky Park Hotel وأماكن شهيرة أخرى.