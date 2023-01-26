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مقتل 12 طفلا بسبب مرض مجهول فى ساحل العاج

الخميس، 26 يناير 2023 10:24 م
مقتل 12 طفلا بسبب مرض مجهول فى ساحل العاج أطفال
كتب محمد جمال

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توفى ما لا يقل عن 12 طفلا تراوحت أعمارهم بين سنة وثمانى سنوات خلال الشهرين الماضيين في قرية كبوكاهانكرو وسط ساحل العاج، بعد إصابتهم بمرض مجهول، بحسب "روسيا اليوم".
 
أعلن ذلك، اليوم الخميس، رئيس "جمعية شباب الريف" بول قواسي لوكالة "أ ف ب"، لافتا إلى أن الأطفال المرضى ظهرت عليهم علامات البهات أو الذهول الذي صاحبه إقياء.
 
هذا وقد زار الإخصائيون القرية في ديسمبر 2022، عندما حدثت الوفيّة الأولى. ورغم ذلك لم تتح تحليلات عينات الأنسجة المقطوفة من أجسام المرضى، للعلماء بعد تحديد معللات المرض.
 

ساح العاج

القئ

الإسهال

نزلة معوية

أمراض



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