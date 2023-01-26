معارض أهلا رمضان فى الأقصر تقدم دعما كبيرا بتوفير السلع بأسعار مخفضة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" تقديم معارض أهلا رمضان الـ6 التى تم افتتاحها فى مختلف مدن محافظة الأقصر دعما كبيرا للأهالى عبر توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك فى ضوء استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كل المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية.

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أنه تم افتتاح 6 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، تضمنت معرضا ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرضا بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرضا بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب تلك المعارض يوجد 20 فرعا لمشروع جمعيتى، و11 منفذ أمان، و4 منافذ ثابتة الخدمة الوطنية، و7 منافذ متنقلة الخدمة الوطنية، و14 منفذا ثابتا فى المنطقة الجنوبية، ومنفذ متنقل المنطقة الجنوبية، و5 قوافل متنقلة بدائرة المحافظة، حيث تتوافر بها جميعا كافة السلع الغذائية بالأسعار المعلنة للجمهور.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار أن خطة وزارة التموين فى هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كل السلع بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض "أهلاً رمضان - ضد الغلاء"، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكل أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة.

فيما أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكل السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور مشدداً على كل المسئولين تطبيق الشفافية والتصدى لجشع التجار بكل حزم، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.



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