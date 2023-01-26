مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 96 رحلة طيران دولية تقل 18 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الخميس، قرابة 18 ألف سائح، يصلون بـ 96 رحلة طيران دولية، من عدة جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول واتخاذ الاجراءات الوقائية والأمنية فور وصولهم .

وكشفت جداول تشغيل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، وصول 16 ألف سائح علي متن 91 رحلة طيران دولية، وتبين أن أكثر الجنسيات وصولا هي الجنسية الالمانية الإنجليزية ثم الروسية ثم الروسية.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الخميس، 5 رحلات طيران دولية تحمل على متنها 2000 سائح، ضمن 63 رحلة طيران دولية يستقبلها بداية من السبت الماضي حتى غدًا الجمعة، وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من المطارات السويسرية، ورحلة من هولندا، ورحلة طيران أخرى قادمة من إيطاليا.

وكان" اليوم السابع" نشر تقريرا عن أكثر الجنسيات وصولا ل البحر الاحمر في عام 2022 وكانت في المقدمة السياحة الالمانية، يليها السياحة الداخلية المصريين، حيث استقبلت مدن المحافظة خلال الصيف الماضي اعداد كبيرة من السياح المصريين .