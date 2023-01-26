جاء ذلك في بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة، وذلك بعد اجتماع للهيئة اليوم /الخميس/ بحضور جميع أعضائها.

وشمل القرار تجميد الحسابات كل من اللبناني حسن أحمد مقلد ونجليه راني وريان وشركة ستيكس للصيرفة والشركة اللبنانية للإعلام والدراسات.



جدير بالذكر أن قرار حاكم مصرف لبنان جاء اليوم بعدما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول إجراءات جديدة بحق شبكة مالية تدعم معاملات حزب الله المالية ومصالحه وتمكن له على حساب اللبنانيين واقتصادهم، حيث تمثلت تلك الاجراءات في فرض وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من العقوبات على كل من حسن مقلد ونجليه ريان وراني و الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات، والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات اللتين يملكهما مقلد.



وذكرت وزراة الخزانة الأمريكية أن مقلد يعمل مستشارا ماليا لحزب الله المدعوم من إيران، والذي يخضع أيضا لعقوبات أمريكية، وقام بمعاملات مالية نيابة عن الحزب أدت إلى تربحه مئات الآلاف من الدولارات.