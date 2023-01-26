مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بمركز ملوي، واسفر الحادث عن إصابة كلا من : صابر رضوان، يبلغ من العمر 41 عامًا، وليد جمال، يبلغ من العمر 40 عامًا، خلف عطية، يبلغ من العمر 66 عامًا، مدين مرتجي، يبلغ من العمر 30 عامًا، عصام أحمد، يبلغ من العمر 45 عامًا، محمد عبدالمجيد، يبلغ من العمر 43 عامًا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتهور السائق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة اخري والتحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.